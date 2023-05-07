В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция Парада Победы, приуроченного к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Во время мероприятия было ограничено движение транспорта на центральных улицах.

Первые репетиции парада были ночными, они начинались в 22:00.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, по Красной площади 9 мая пройдут свыше 10 тысяч военнослужащих и 125 единиц военной техники. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что в параде возможно задействуют участников спецоперации на Украине.

Он также заявил, что президент РФ Владимир Путин будет участвовать в параде. Глава страны выступит с речью. Песков добавил, что Кремль не направлял лидерам других стран приглашений на День Победы в этом году, поскольку это будет не круглая дата. При этом накануне праздника Москву посетит президент Киргизии Садыр Жапаров, который планирует остаться в столице на 9 Мая.

В Москве запланированы различные патриотические мероприятия на 9 мая: концерты, спектакли и представления. Заключительной частью празднования Дня Победы станет запуск салюта. Он начнется в 22.00 и продлится 10 минут.