В Москве прошла акция ко Дню памяти погибших в одесском Доме профсоюзов

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москвичи почтили память погибших в результате трагедии в одесском Доме профсоюзов. Акция прошла у бывшего здания посольства Украины в Москве. Кадры публикует телеканал РЕН ТВ.

Один из волонтеров рассказал, что активисты уже десять лет проводят эти скорбные мероприятия на этом месте. По его словам, события, связанные с защитой жителей Донбасса, стали следствием того, что тогдашнее правительство Украины совершило эту «акцию убийства людей», поддерживающих выбор в пользу дружбы с Россией.

Ранее украинские СМИ сообщили, что полиция выставила оцепление у Дома профсоюзов на площади Куликово Поле в Одессе по случаю десятилетия со дня трагедии. По их данным, силовики пропускают людей возложить цветы в память о жертвах трагедии. На официальных ресурсах властей города нет упоминаний о годовщине трагедии или усилении охраны порядка.

2 мая 2014 года в результате пожара и ранений в Доме профсоюзов в Одессе погибли, по официальным данным, 48 человек, тогда противники новых украинских властей столкнулись со сторонниками Евромайдана. Стычки начались еще на улицах города и привели к жертвам с обеих сторон, но в самом доме затем заблокировали активистов «Антимайдана».