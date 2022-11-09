В Москве прошел суд над защитниками Битцевского леса

Фото: Чертановский районный суд г. Москвы

Чертановский суд дал по 10 суток ареста троим активистам, которые не пускали автомобили в Битцевский лес, за «мелкое хулиганство», сообщает Telegram-канал «SOTA». Еще двое оштрафованы на 1000 рублей.

8 ноября при патрулировании Битцевского леса были задержаны пять активистов, защищавших его от «благоустройства». Активисты не позволили заехать в лес водителям без пропуска и вызвали полицию, попутно пытаясь блокировать дорогу своими телами. В ответ строители напали на молодых людей.

Сотрудники полиции задержали всех и отвели в ОВД. Активисты провели ночь в отделении, а строителей отпустили без составления протокола. Суд не вызвал свидетелей со стороны обвиняемых, несмотря на их присутствие, и отклонил доводы защиты.