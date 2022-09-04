В Москве завершился Кубок Владимира Черникова по рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие свыше 80 спортсменов из силовых подразделений. Среди них — ГУ МВД, Московский университет МВД России имени В. А. Кикотя, Голицынский пограничный институт ПС ФСБ, Академия ФСБ и другие.
Мероприятие прошло во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Организаторами выступили департамент спорта города Москвы и департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
Владимир Васильевич Черников возглавлял департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, был членом Наблюдательного совета ДОСААФ города Москвы.
Подробнее о мероприятии — в материале NEWS.ru.
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Открытие Кубка силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Семья и организаторы Кубка силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Семья и организаторы Кубка силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Открытие Кубка силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Открытие Кубка силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Открытие Кубка силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова