В Москве завершился Кубок Владимира Черникова по рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие свыше 80 спортсменов из силовых подразделений. Среди них — ГУ МВД, Московский университет МВД России имени В. А. Кикотя, Голицынский пограничный институт ПС ФСБ, Академия ФСБ и другие.