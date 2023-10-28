В Москве прошел конкурс красоты среди людей в возрасте: фото конкурсантов В Москве прошел конкурс красоты среди жителей старшего возраста

Фото: Сергей Киселев /Агентство «Москва»

В Москве 27 октября состоялся финал конкурса красоты среди людей старшего возраста. Мероприятие прошло в центре долголетия «Восточное Дегунино». В этом году в состязании впервые приняли участие мужчины, поэтому оно получило название «Серебряная королева и серебряный король».

Оно неспроста было названо именно так, ведь по итогам состязания призеров действительно короновали. Кроме того, москвичи в возрасте приняли участие в конкурсе тематических костюмов, поэтому на мероприятии можно было встретить Джека Воробья и рокеров с розовыми электрогитарами.

Участники конкурса красоты должны были показать таланты, умение представить себя на публике, а также эрудицию. Некоторые подготовили бальный танец, а другие прочитали стихи.

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