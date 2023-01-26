Baza: в Москве пропали несколько администраторов Telegram-каналов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве перестали выходить на связь администраторы Telegram-каналов Александр Гусов, Карло Мачавариани и еще несколько их коллег. По информации канала, они могут быть задержаны. Официальной информации по поводу задержаний нет.

Несколько знакомых Гусова и Мачавариани сообщили, что не могут связаться с ними с раннего утра 25 января. По данным Baza, это может быть связано с обысками, которые прошли утром 25 января сразу по нескольким адресам. Знакомые Гусова рассказали, что с 13 часов не обновляется канал «Новый Век», который он администрировал, обычно посты в нем выходили до позднего вечера.

Baza сообщает, что приятель Гусова подтвердил его задержание, причины которого пока неизвестны. Телефоны Гусова и Мачавариани отключены.

Ранее Гусов обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело о клевете против генерального директора ООО «4 кота» Анатолия Сулейманова и главреда Baza Никиты Могутина. Поводом для этого стала публикация Baza, в которой Гусова называют владельцем Telegram-канала «Футляр от виолончели». Мужчина, по мнению заявителя, распространял заведомо ложные сведения, опорочив его честь и достоинство.

До этого Baza сообщала, что у Гусова и его партнера Карло Мачавариани провели обыски из-за его связи с каналом «Футляр от виолончели».