В Москве пропала главный библиотекарь ГПИБ ТАСС: у семьи главного библиотекаря ГПИБ требуют 5 млн за ее освобождение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргарита Стручева пропала в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, неизвестные требуют с родственников 5 млн рублей за освобождение женщины.

В полицию поступило заявление о пропаже 65-летней Маргариты Стручевой, главного библиотекаря ГПИБ. Последний раз на работе она была 13 октября. Коллеги сообщили, что с того времени к ним уже два раза приходили люди, которые представлялись сотрудниками МВД. Они утверждали, что библиотекарь разыскивается за мошенничество. При этом установить связь с женщиной им не удалось, — цитирует агентство своего собеседника.

Он добавил, что в полицию обратилась племянница пропавшей женщины. Она рассказала, что говорила с тетей 17 октября, тогда она взволнованным голосом просила у нее 5 млн рублей. Позже племяннице с неизвестного номера позвонил мужчина с украинским акцентом, который потребовал данную сумму за сохранение жизни библиотекаря.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России агентству подтвердили, что 17 октября в полицию поступило сообщение о пропаже женщины 1958 года рождения, но не уточнили подробности.

Ранее следователь-криминалист Максим Самсонов сообщил, что двойное убийство мужчины и его матери, совершенное в Иркутске в январе 2023 года, которых объявили пропавшими, могло остаться нераскрытым, так как преступник тщательно замыл улики. Однако следы остались на листьях комнатного растения, это и помогло правоохранителям выйти на след убийцы.