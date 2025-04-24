В Москве пропал восьмилетний мальчик

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восьмилетний мальчик пропал в Москве, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу. Ребенок утром отправился в школу, но после не появился ни в учебном заведении, ни дома. Следователи и оперативники начали поиски школьника и выяснение обстоятельств его пропажи. К ним также присоединились волонтеры.

Предварительно установлено, что сегодня в утреннее время мальчик вышел из квартиры жилого дома, расположенного на улице Саморы Машела в городе Москве, и направился в школу. Однако в учебное заведение он не пришел и к себе домой также до настоящего времени не вернулся, — сказано в сообщении.

Ранее в Пермском крае двое подростков из Очерского округа заблудились и пропали в лесу. Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил, что дети отправились в лес, где потеряли ориентир. Вечером один из мальчиков успел связаться с матерью, рассказав, что они заблудились и замерзли. Подростки были на связи до двух часов ночи.

В Москве до этого нашли 15-летнюю девочку. Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что подростку ничего не угрожает. Девушка нашлась в квартире дома на Профсоюзной улице. Сейчас проводятся дальнейшие мероприятия по розыску и задержанию организаторов и исполнителей преступления.