В Москве пройдёт автомобильный фестиваль «Кастом Конвенция»

Фото: Пресс-служба «Кастом Конвенция»

В Москве с 25 по 26 июня пройдёт автомобильный фестиваль «Кастом Конвенция». Гостей ожидают тематические зоны и уникальные виды активности для детей и взрослых, несколько тысяч квадратных метров с более чем сотней экспонатов, фудкорт с разнообразной кухней и прохладительными напитками, сообщила пресс-служба проекта.

После коронавирусной паузы «Кастом Конвенция» возвращается в деловой квартал «Новоспасский», что в 15 минутах ходьбы от метро «Павелецкая».

Первый фестиваль в России прошёл в августе 2015 года и собрал более 3000 гостей. С тех пор организация продолжает продвигать субкультуру автомобильного кастомайзинга и провела более 20 событий. В 2019 году «Кастом Конвенция» стал первым российским фестивалем, чьи фотографии опубликовали в мировой кастом-энциклопедии Kustomrama. На снимках запечатлены проекты на базе советских автомобилей.

Фото: Пресс-служба «Кастом Конвенция»

В 2020 году фестиваль стал первым официальным дилером американского бренда Mooneyes USA в России и странах СНГ.

4 июня сотни автолюбителей собрались на трассе RDRC Racepark в Подмосковье, чтобы вживую насладиться лучшими эксклюзивными автомобилями с паспортной мощностью от 500 лошадиных сил. В Быково представлены такие «звери», как McLaren 720S, Lamborghini Huracan, Nissan GT-R, Lamborghini Urus, Porsche 911 Turbo S, Mercedes AMG GT и другие.