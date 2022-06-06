В Москве пройдут мероприятия для молодых креативщиков

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве с 7 по 10 июля состоится форум «Российская креативная неделя», в рамках которого впервые будет организована площадка для молодых специалистов. В павильоне «Спецпроекты» на набережной парка Горького гостей ожидает более 20 мероприятий и свыше 80 спикеров, сообщили в пресс-службе форума.

В этом году впервые создан специальный павильон для молодых специалистов. Молодым людям проще адаптироваться к внешним изменениям, они открыты ко всему новому и не только лучше остальных разбираются в трендах, но и сами их создают. Это очень важно для развития креативной экономики и преодоления сложностей и кризисов. Будем опираться на молодых профессионалов, — рассказала директор форума Марина Абрамова.

Запланированы лекции и дискуссии об актуальных для молодых людей темах: NFT и метавселенная, арт-рынок, создание бренда одежды, разработка компьютерной игры. Для стартаперов пройдёт серия мероприятий по созданию и развитию бизнес-проектов. Также наградят победителей конкурса «Лучшие молодежные проекты в сфере креативных индустрий».

Фото: Пресс-служба «Российская креативная неделя»

На площадках выступят представители РЭУ им. Г. В. Плеханова, Московского политеха, РГУ им. А. Н. Косыгина, НИУ ВШЭ, СПбГИКиТ, Севастопольского государственного университета и других вузов. Среди партнёров форума Росмолодёжь, АНО «АртМастерс» и платформа «Россия — страна возможностей». Организаторами стали Роскультцентр, АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее в парке Горького был анонсирован музыкальный фестиваль VK Fest. Мероприятие состоится 23–24 июля в Москве, а также Санкт-Петербурге и Сириусе.