В Москве пройдет бизнес-форум на площадке Research Expo 2022

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28 октября в Москве на площадке Research Expo 2022 состоится бизнес-форум, ориентированный на специалистов и предпринимателей из индустрии исследований и аналитики. В рамках мероприятия россияне смогут познакомиться с коллегами, обсудить новости сферы, совместные проекты и получить новую информацию, сообщает пресс-служба мероприятия.

На крупнейшем отраслевом событии России снова соберутся те, кто, невзирая на происходящее вокруг, продолжает генерить инсайты, видеть бизнес-решения за аналитикой и делать свой бизнес значимым для потребителей и партнеров, — рассказали организаторы форума.

В рамках мероприятия запланированы два стрима, на которых выступят ключевые представители индустрии исследований и аналитики. Также россияне смогут поучаствовать в круглых столах и беседах в зонах для общения. На форуме специалистам расскажут, какие инсайты лежат в основе новых брендов, как завоевать доверие покупателя, а также как создавать проекты, отвечающие современным трендам.

24 апреля, в день Пасхи, телеведущая Ксения Собчак впервые выступила на сцене после возвращения в Россию. В ходе лекции «Коммуникация как средство достижения цели» на прошедшем в Москве бизнес-форуме «Главные женщины. Грани личного бренда» журналистка рассказала, как исполнить свои желания и кто научил её быть лидером.