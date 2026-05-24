Столб оставил Volkswagen без крыши и убил водителя Volkswagen разорвало после удара о столб на Ленинградском шоссе в Москве

В Москве произошло смертельное ДТП с участием иномарки, сообщает Telegram-канал «360 ЧП». Водитель не справился с управлением на съезде с Ленинградского шоссе на Шереметьевское.

По данным канала, Volkswagen на высокой скорости врезался в столб. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: кузов сильно деформирован, а крыша практически полностью отсутствует. В МВД сообщили, что водитель иномарки погиб на месте от полученных травм.

