В Москве произошла массовая драка из-за нацистского приветствия

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре Москвы произошла массовая драка, причиной которой могло стать нацистское приветствие. Видео, которое снял один из очевидцев опубликовано в Telegram-канале «Ньюсач». На кадрах видно, как к двум молодым людям подходит группа мужчин и начинает выяснять, кто из них выкрикнул нацистское приветствие.

Сразу после этого начинается драка, к дерущимся присоединяются остальные оппоненты — они бьют пострадавших кулаками в висок и ногами по лицу. Видео прерывается на моменте, когда кто-то из участников потасовки разбивает бутылку.

Вечером 28 августа в столичной Коммунарке произошла массовая драка с применением деревянных палок. Всего в потасовке участвовало не менее 10 человек. Как сообщил один из очевидцев произошедшего, конфликтующие также использовали ножи и чуть не зарезали его.

Ранее стало известно, что жители ближнего зарубежья устроили массовую драку со стрельбой в подмосковном городе Пушкино. Инцидент произошел недалеко от нового жилого квартала Новое Пушкино. Очевидцы сняли видео с места происшествия, запечатлев следы крови и пустые гильзы на брусчатке. На месте работают сотрудники полиции и Росгвардия.