В Москве произошел пожар в здании «СОГАЗа»

В 14-этажном здании «СОГАЗа» в Москве по адресу пр. Академика Сахарова д.10 случился пожар, сообщили NEWS.ru в ГУ МЧС РФ. В ведомстве рассказали, что произошло тление утеплителя за вентилируемым фасадом. На место прибыли пожарные бригады . В 13:46 пожар локализовали, а в 13:55 он был потушен. О пострадавших не сообщается. Известно, что люли самостоятельно покинули здание из соображений безопасности.

07.11.2022 в 12:49 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЦАО, проспект Академика Сахарова, д. 10. <...> Произошло тление утеплителя за вентилируемым фасадом, — сообщили в главке.

Ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев заявил, что при возникновении пожара в помещении необходимо намочить тряпку или иной кусок ткани и дышать через него, поскольку смерть настигает при отравлении угарным газом, а не из-за самого пламени. Он посоветовал в случаях задымления помещения понизить свой уровень и держаться ближе к полу, поскольку дым всегда распространяется сверху вниз.