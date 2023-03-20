Пожар вспыхнул в ресторане «Мти-Ели» в Москве

Фото: Соцсети

В Москве на Каширском шоссе в ресторане «Мти-Ели» произошел пожар. В пресс-служба МЧС России по столице рассказали NEWS.ru, что горит мансардная часть отдельно стоящего двухэтажного здания на общей площади около 300 кв. м. В 16:35 пожар локализован.

По прибытии пожарных происходило загорание мансардной части отдельно стоящего двухэтажного здания на общей площади около 300 кв. м. В 16:35 пожар локализован. Информации о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении.

20 марта в Санкт-Петербурге в районе Заневки загорелись складские помещения. По данным МЧС, загорелось административное здание, огонь распространился на 250 кв. м.

Ранее при пожаре в многоэтажке на юге Москвы в квартире дома в Духовском переулке погиб один человек. Еще один житель дома пострадал — пытаясь спастись от огня, он выпрыгнул из окна, его госпитализировали. По предварительным данным, возгорание произошло на пятом этаже дома. Что стало причиной, пока неизвестно.