В Москве произошел крупный пожар на складской постройке

Фото: t.me/mchs_official/18828

На востоке столицы РФ на Мартеновской улице, 38 загорелась производственно-складская постройка, сообщает Главное управление МЧС по Москве. Пожару присвоен второй ранг сложности, к его тушению привлекли авиацию. О пострадавших информации нет.

По прибытию первых подразделений происходит загорание разноуровневого производственно-складского здания. Площадь пожара составляет 2000 кв. м, — говорится в заявлении ведомства.

Пресс-служба МЧС отмечает, что работы по ликвидации возгорания осложняются высокой пожарной нагрузкой внутри здания. Известно, что внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. На месте работают 120 человек и 40 единиц техники. К тушению пожара привлекли вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» проинформировал, что из-за пожара на Мартеновской улице автомобильное движение в обе стороны перекрыто. Водителям рекомендовали заранее выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в Москве загорелся жилой комплекс Loft River. Предварительно, никто не пострадал. ЖК известен скандалом в связи с тем, что его возвели на территории природно-исторического парка «Москворецкий», из-за этого ЖК пытались снести. В 2019 году Тушинский районный суд постановил, что дома должны быть демонтированы, однако в 2021 году решение отменили.