В Москве проиндексируют социальные выплаты Собянин принял решение об индексации социальных выплат в Москве на 10% с 1 января

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Сергей Собянин принял решение об индексации социальных выплат в столице на 10% с 1 января 2023-го, передает пресс-служба мэрии. Пособия будут проиндексированы для граждан старшего поколения и семей с детьми.

На оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено 591,5 миллиарда рублей. Пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 10%, — указано в сообщении.

Собянин ранее подписал указ о соцподдержке родственников мобилизованных. Эти меры коснутся всех членов семьи, включая детей и пожилых родственников. Для получения помощи необходимо обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных по адресу: улица Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1, и позвонить телефону +7 (495) 870-44-44.

Детям мобилизованных будет обеспечено внеочередное зачисление в детские сады по достижении полутора лет и внеочередной перевод в другой детский сад или школу вблизи места жительства семьи.