В Москве прохожий спас родившую в подъезде мать и ее ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Москвы спас новорожденного и его 26-летнюю мать в подъезде многоквартирного дома на проспекте Маршала Жукова, сообщает Telegram-канал SHOT. Из-за стремительно начавшихся родов женщина потеряла много крови, а ребенок появился на свет на лестничной площадке.

По информации издания, на помощь москвича позвали двое парней, которые услышали крики женщины. Молодые люди, по словам мужчины, убежали, а он отправился спасать роженицу, по пути вызывав скорую помощь.

SHOT пишет, что женщина находилась на верхнем этаже. Житель Москвы убедился, что новорожденный дышит, после чего пошел встречать врачей.

Издание отмечает, что ребенок родился на месяц раньше срока и весит около трех килограммов. На данный момент он вместе с матерью находится под наблюдением медиков.

Ранее в Москве водитель такси принял роды у пассажирки. Супруг оставался с таксистом на связи: вызвал скорую и нашел роддом в трех километрах. Однако пока водитель вбивал в навигатор адрес, женщина начала рожать.