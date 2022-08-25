В Москве проходят митинги после попытки похищения ребенка мигранткой В столичном Гольяново проходят стихийные митинги после попытки похищения мигранткой пятилетней девочки

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Жители столичного района Гольяново организовали стихийные митинги после попытки похищения пятилетней девочки гражданкой Киргизии. Кадры с места проведения акции опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва». Местные жители собрались во дворах своих домов и у отделения полиции, приведя туда своих детей.

О попытке похищения девочки стало известно 23 августа. Гражданка Киргизии попыталась средь бела дня увести дочь женщины с игровой площадки. Мать догнала похитительницу и забрала девочку, однако прибежали родственники мигрантки и стали кричать, что это их ребенок. Вызванные по просьбе матери полицейские забрали всех в отдел, но похитительницу вскоре отпустили. По словам заявительницы, сотрудники МВД сразу сказали, что той «ничего не будет».

Позднее стали известны детали происшествия. По данным МК.RU, мигрантка рассказала, что ребенок попросил ее купить сухарики, и та повела его в магазин. Затем ее догнала мать девочки, между женщинами завязался конфликт. Вслед за матерью прибежали родители похитительницы и рассказали, что их дочь несовершеннолетняя. Позднее в квартиру к матери девочки прибыли органы опеки и проверили условия содержания ребенка.

Митингующие в Гольяново требуют привлечь мигрантку к ответственности, поскольку она нанесла женщине и ее детям психологическую травму.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Видное няня похитила двухлетнюю девочку, за которой ухаживала. В семье воспитываются трое детей, похищенная девочка 2018 года рождения.