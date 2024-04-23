В Москве проходит церемония прощания с военкором Ереминым

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Церемония прощания с корреспондентом МИЦ «Известия» Семеном Ереминым, погибшим 19 апреля 2024 года при исполнении профессионального долга в зоне СВО.

В Москве проходит церемония прощания с военным корреспондентом «Известий» Семеном Ереминым, сообщает издание. Проститься с погибшим 19 апреля в зоне СВО журналистом пришли его родственники, друзья и коллеги.

Еремин погиб от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона. Трагедия произошла в районе села Приютного на границе ДНР и Запорожской области. Мужчина попал под огонь при выполнении профессиональных обязанностей — он снимал репортаж. Первый сброс с беспилотника обошелся без последствий, но после второго военкор получил несовместимые с жизнью травмы.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего корреспондента. В документе говорится, что журналист проявил самоотверженность при исполнении профессионального долга. Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что все лица, причастные к гибели военкора, будут установлены.

Гибель журналиста прокомментировал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, который отметил, что ООН выступает против убийства военкоров. Все подобные случаи должны быть полностью расследованы, подчеркнул он.