В Москве продлят время работы городского транспорта в рождественскую ночь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве продлят время работы городского транспорта в рождественскую ночь, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. Уточняется, что метрополитен останется открытым до 02:00, а 159 маршрутов наземного транспорта, в числе которых 15 трамвайных, будут курсировать до 03:30.

Работу Московских центральных диаметров (МЦД) продлят до 03:00. На полчаса дольше будет ходить по улицам наземный городской транспорт. До 03:30 пассажиры смогут воспользоваться 159 маршрутами, в том числе 15 трамвайными и 16 ночными, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что такие меры применили для удобства жителей и гостей столицы: ночная работа метро, МЦК, МЦД и наземного транспорта позволит посетить рождественскую службу в храмах или встретить праздник в гостях, а затем «с комфортом добраться до дома».

В пресс-службе также напомнили, что парковки в Москве сейчас работают бесплатно. Уточняется, что мера не распространяется на стоянки со шлагбаумами.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов ранее предупредил, что к рождественской ночи в Москву придет сильное похолодание, столбики термометров опустятся до отметки в минус 25 градусов. Метеоролог призвал москвичей одеваться теплее и следить за своим самочувствием.