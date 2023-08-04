В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности «Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве до 5 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Оранжевый» уровень погодной опасности продолжит действовать в Москве до 5 августа 12:00, следует из данных на сайте Гидрометцентра. Соответствующие меры были введены в связи с высокой температурой воздуха в столице.

На период действия предупреждения в Москве сохранится температура воздуха до +32 градусов.

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве 3 августа. В Гидрометцентре отметили, что наиболее сильная жара ожидается в дневные часы. Температура воздуха превышает 30 градусов. Также в Москве действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гроз. Порывы ветра при этом достигают 15 м/с.

После недели тропических ливней в столице жители города начали находить в своих дворах шампиньоны. Соответствующие фотографии опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва». Россияне отмечают, что благодаря дождливой погоде они могут «поохотиться на жульен».

Ранее директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что дожди в России никак не связаны с экстремальной жарой в европейских странах. По его словам, на Земле действительно существует единая система циркуляции, однако в данной ситуации события на Урале и погода в Западной Европе являются совершенно разными процессами.