В Москве продлили «оранжевый» уровень опасности из-за аномальных холодов В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности до вечера 8 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за очень низкой температуры, сообщается на сайте Гидрометцентра. Предупреждение будет действовать до 21:00 8 января. «Оранжевый» уровень погодной опасности предполагает, что на территории субъекта РФ имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Очень низкая температура. Период предупреждения до 21 ч. 08 января. Сохранится аномально-холодная погода со среднесуточной температурой на 7-15°С ниже климатической нормы, — говорится в сообщении.

Также в Москве действует предупреждение о гололеде. Оно сохраняется до 21:00 10 января. Аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы будет беспокоить и жителей области.

Ранее метеоролог Александр Шувалов рассказал о климатических рекордах, которые были поставлены в России в 2023 году. По его словам, в ноябре было больше 100 рекордов максимальной температуры, но абсолютные были единичными — только в отдельных городах средней полосы были температуры, которые превышали предыдущие значения, зафиксированные за весь ряд наблюдения.