В Москве призвали не спасать выпавших из гнезда птенцов Mos.ru: столичные орнитологи посоветовали наблюдать за птенцами на расстоянии

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Экологи просят жителей Москвы не подбирать птенцов, выпавших из гнезда, и пользоваться специальной памяткой о том, как вести себя в случае, если обнаружен слеток, говорится в сообщении на сайте столичного правительства. Также орнитологи советуют наблюдать за птицами на расстоянии, так как птенцы в это время учатся летать под присмотром родителей.

Во время выводково-гнездового периода москвичей, гуляющих в парках с собаками, просят держать животных на поводке, предварительно надев на них намордник. Водителям следует быть особенно внимательными, соблюдать правила дорожного движения и уступать дорогу птичьим семьям, — говорится в сообщении.

Ранее биолог Павел Глазков рассказал, что гуляющих по улицам города утят лучше не трогать, поскольку это стресс и для птенцов, и для их матери. По его словам, мама-утка может вступиться за потомство и ущипнуть человека. Эксперт добавил, что кряквы ведут себя не так агрессивно, как огари, которые могут накинуться на недоброжелателя.

Кроме того, ветеринар Елена Смирнова отмечала, что весной утки организуют свои гнезда в тихих и безопасных местах, чтобы дать птенцам вылупиться, а когда приходит время, ведут выводок к ближайшему водоему.