В Москве присяжные оправдали директрису, «заказавшую» убийство жены мундепа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве присяжные оправдали бывшего директора частной школы «Русский Гарвард» Василису Маслову, признав ее невиновной в организации убийства жены муниципального депутата Михаила Хананашвили, пишет Telegram-канал «112». Женщину отпустили из-под стражи в зале суда.

По версии обвинителя, Маслова была причастна к двум преступлениям, первое из которых произошло в 2018 году. Тогда неизвестный на улице ударил Светлану Хананашвили тупым предметом по голове, а в 2020 году совершил второе нападение, в ходе которого нанес женщине не менее десяти ударов ножом в шею, лицо и грудь. Во втором из этих случаев напавшим оказался Николай Фролов, учившийся в школе, в которой работала Маслова.

Сам Фролов признал вину в нападении на Хананашвили в 2020 году, но отрицал, что причастен к первому нападению. Подругу Фролова Ирину Погарченко суд оправдал, посчитав ее причастность к преступлению недоказанной. По версии следствия, она была наводчицей и сообщала Фролову о передвижениях жертвы.

Ранее Масловой предъявили обвинение по пункту «з» части 2 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Сообщалось, что Светлана Хананашвили получила шесть ножевых ранений, в результате чего были задеты артерия, лёгкие и печень, но выжила благодаря очевидцам, вызвавшим скорую. Как заявил муж потерпевшей, причиной нападений могла стать ревность.