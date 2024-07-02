Стало известно состояние пострадавшего при взрыве автобуса в Москве «112»: пострадавший при взрыве автобуса в Москве водитель получил тяжелые травмы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При взрыве газового баллона в автобусе на Ижорском проезде в Дмитровском районе Москвы пострадал водитель. По данным Telegram-канала «112», у него тяжелые травмы. Как сообщает «360», водителю оторвало с головы часть кожи. Также у него ушибы рук и ног. Мужчину доставили в больницу. Есть ли пострадавшие среди пассажиров — неизвестно.

На опубликованной с места происшествия фотографии видно, что серьезно пострадала крыша транспортного средства. Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что взрыв произошел, когда автобус подъезжал к остановке общественного транспорта.

По словам очевидцев, детонация была настолько сильной, что баллон отбросило в соседний с Ижорским проездом двор. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке затруднено. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве пока никак не прокомментировали происшествие. На месте работают экстренные службы.

Ранее газ взорвался в жилом доме в Стерлитамаке. ЧП произошло в 12:03 на улице Артема в доме № 150. В результате происшествия пострадали семь человек, из них двое — это дети, один совершеннолетний погиб. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы, три единицы пожарной техники и три единицы скорой помощи.