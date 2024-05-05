В Москве прекратил работу посол Нидерландов Посол Нидерландов в Москве Плух прекратил рабочую деятельность в России

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Хиллес Бесхоор Плух

Посол Королевства Нидерланды в Москве Хиллес Бесхоор Плух в рамках завершающего работу на территории РФ мероприятия посетил церемонию возложения цветов по случаю Дня поминовения павших, сообщила пресс-служба консульства европейской страны. По их информации, в эту дату принято вспоминать погибших во время Второй мировой войны и других военных конфликтах.

Участие в торжественной церемонии завершило деятельность г-на Хиллеса Бесхоора Плуха в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Нидерландов в России, — говорится в сообщении.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что отказ послов стран ЕС от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым — неуважение, поэтому их надо выслать из РФ. Пребывание таких дипломатов на территории страны бессмысленно, обратил внимание он.

Кроме того, МИД России вызвал посла Южной Кореи Ли До Хана из-за недружественного шага Сеула, предпринятого «на основании голословных обвинений». Речь шла о санкциях против физических и юридических лиц. В ведомстве подчеркнули, что подобные решения Южной Кореи не могут не оказать негативного влияния на двусторонние отношения государств.