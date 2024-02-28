В Москве предупредили о перекрытиях из-за прощания с Лебедевым Дептранс: в центре Москвы перекрыли движение из-за прощания с Лебедевым

В Москве дорожные службы перекрыли движение на улице Большая Дмитровка из-за церемонии прощания с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым, сообщает столичный департамент транспорта. Ограничения движения будут действовать до 12:00. В ведомстве попросили водителей заранее выбирать альтернативные маршруты.

Сегодня до 12:00 будет закрыт проезд транспорта на участке улицы Большая Дмитровка от Охотного ряда до Георгиевского переулка. Это связано с проведением церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, — говорится в сообщении.

Вячеслав Лебедев умер накануне на 81-м году жизни. Он находился на посту главы Верховного суда РФ с 26 декабря 1991 года. По данным источников, причиной смерти Лебедева стала продолжительная болезнь. Как пишет «Коммерсант», у него была онкология. Судью планируют похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве 28 февраля.

За долгую службу в Верховном суде Лебедев был удостоен множества государственных наград, в том числе за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка. Его деятельность также отмечена наградами за совершенствование судебной системы и многолетнюю добросовестную работу.