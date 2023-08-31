В Москве представили дизайн нового поезда метро 2024 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве представили дизайн нового поезда метро 2024 года на выставке «Станция Манеж» в рамках Московского урбанфорума, передает Telegram-канал «Москва 24». Отмечается, что в каждом вагоне планируется установить зарядные устройства, а головные вагоны сделать более удобными для входа и выхода маломобильных граждан.

Ранее на транспортной выставке «Станция Манеж» был представлен новый лифтбек «Москвич 6». Автомобиль был выставлен с затонированными стеклами, так как внутренний интерьер еще не завершен. Известно, что «Москвич 6» является машиной С-класса. Размер багажника составляет 540 литров, а грузовые возможности превышают 1650 литров.

Автомобиль будет продаваться в трех комплектациях: эконом, комфорт и престиж. Примерная стоимость оценивается в 4 млн рублей. По словам эксперта Вячеслава Субботина, китайская модель JAC JS4 будет продаваться чуть дешевле, несмотря на идентичные характеристики.

В Москве 19 августа открылась для свободного посещения выставка «Станция Манеж» в рамках Московского урбанистического форума. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что экспозиция посвящена настоящему и будущему транспортной системы.

Выставка расположена на двух этажах выставочного комплекса «Манеж». На первом этаже посетители смогут познакомиться с проектами рельсового и автомобильного транспорта. На цокольном этаже расставлены современные и раритетные транспортные экземпляры.