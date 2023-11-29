В Москве предотвратили теракт на железнодорожной станции В Москве арестовали мужчину, планировавшего взорвать железнодорожную цистерну

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожной станции в Москве, задержав мужчину, который планировал подорвать цистерну с ГМС, сообщает пресс-служба столичного управления СК. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению теракта и о покушении на незаконное изготовление взрывного устройства.

Подозреваемый сначала забрал взрывное вещество в одном из московских лесопарков, а затем прибыл на одну из улиц в ЮЗАО, где достал из тайника детонатор. После этого мужчину задержали силовики.

Отмечается, что он действовал по приказу «неустановленного соучастника» и за вознаграждение. Также злоумышленник заявил, что некий сотрудник спецслужб обещал вывезти его на Украину.

Ранее в аэропорту Кемерово был задержан местный житель, который собирался выехать на Украину для участия в боевых действиях в рядах ВСУ. В отношении него возбуждено уголовное дело. В ФСБ уточнили, что 36-летний россиянин некоторое время назад сам связался с координатором на Украине через мессенджер и заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию. После этого он приобрел камуфляж, медпрепараты, средства связи, а также билеты на самолет и поезд для выезда на Украину.

Силовики задержали мужчину при прохождении регистрации на авиарейс. Центральный суд Кемерово избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 января 2024 года.