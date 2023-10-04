В Москве пожаловались на сбои системы оповещения Жители нескольких районов Москвы пожаловались на отсутствие проверки системы оповещения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители московских районов Бутово, Новогиреево, Гольяново, Перово, Орехово-Борисово Южное и Сокольников пожаловались, что у них не не тестировали систему оповещения, пишет канал «Осторожно, Москва». В МЧС сообщили, что проверка завершена.

Сирены и громкоговорители не услышали жители: Бутово, Новогиреево, Гольяново, Перово, Орехово-Борисово Южное и Сокольников. Как рассказали нам читатели, в указанных районах сегодня не тестировали систему оповещения, при этом МЧС сообщает, что проверка завершена, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила о том, что по всей стране 4 октября пройдет проверка систем оповещения населения. Граждан призвали не паниковать при включении сирен воздушной тревоги и прослушать информацию, которая будет в этот момент транслироваться в теле- и радиоэфире. Проверка должна была позволить объективно оценить работоспособность средств оповещения.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев объяснил, что Россия проводит специальную военную операцию, потому все связанные с оповещением граждан системы должны находиться в идеальном состоянии. По его словам, в рамках проверки следует отрабатывать в том числе и реакцию населения.