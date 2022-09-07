В Москве появится первое отечественное предприятие по производству приправ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве появится первое предприятие по производству приправ и специй от российского производителя, сообщает «АБН» со ссылкой на сайт Комплекса экономической политики и имущественно‑земельных отношений. Для этого город передаст инвестору в аренду без торгов земельный участок общей площадью 1,2 га. Решение о передаче участка приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы.

Производственный комплекс площадью 14,4 тыс. кв. м. будет построен в Молжаниновском районе на севере города. Он будет находиться на участке общей площадью 1,2 гектара, — пишет издание.

Власти города при этом компанию-производителя не называют.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому предприниматели смогут оформить ипотеку до 500 млн рублей на покупку недвижимости для промышленного производства. Как отмечается в документе, займы будут выдаваться на льготных условиях. Предполагается, что кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет ещё ниже — 3% годовых.