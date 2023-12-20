В Москве появится мощная индустрия летнего отдыха с бассейнами и пляжами Собянин заявил, что в Москве появится сеть общедоступных бассейнов и пляжных зон

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В Москве создадут сеть бассейнов и пляжей, которые будут доступны всем гражданам, заявил глава города Сергей Собянин в ежегодном отчете о работе столичных властей. Мэр отметил, что настало время сформировать мощную индустрию отдыха в летний период.

Более 10 лет назад мы создали уникальную индустрию зимнего отдыха: катки с искусственным льдом, горки и лыжные трассы. Теперь настало время сформировать не менее мощную индустрию летнего отдыха, основой которой станут общедоступные бассейны и пляжные зоны в парках, на природных территориях и берегах Москвы-реки, — сказал Собянин.

Также в своем личном блоге столичный глава сообщил о планах возродить Московский ипподром. Собянин отметил, что после реконструкции сооружение станет одним из лучших в мире. При этом идеология ипподрома как конно-спортивного комплекса останется прежней, ремонт места для размещения лошадей произведут на высшем уровне.

Ранее на юго-западе Москвы завершилось строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе. По словам мэра Сергея Собянина, работы завершены раньше сроков. Градоначальник назвал дворец спорта уникальным и отметил, что у него две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные поля.