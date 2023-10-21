В Москве появился «назальный» мошенник Mash: мошенник с фальшивыми каплями для носа обокрал мужчину в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве мошенник ввел мужчине в нос фальшивые капли, сообщает Telegram-канал Mash. У пострадавшего начались проблемы с памятью, спустя некоторое время он обнаружил пропажу часов и банковской карты. Пострадавший обратился в полицию, в настоящее время полиция ищет подозреваемого.

Канал отмечает, что потерпевший отдыхал один на Кузнецком мосту, к нему подсел незнакомец и завел беседу. Когда тот услышал, как мужчина шмыгает носом, собеседник предложил ему назальные капли и использовал их из своих рук. После этого мошенник ушел, а Виталий очнулся в доме своего друга.

Тот рассказал, что мужчина пришел к нему ранним утром и пошел спать. Виталий не смог вспомнить всех деталей встречи с незнакомцем, однако обнаружил пропажу часов и банковской карты, с которой, как выяснилось позже, мошенник снял все деньги.

Ранее две 69-летние женщины отдали по 23 млн рублей мошенникам для «спасения» своих накоплений и квартир. Жертв аферистов объединяет не только возраст и сумма ущерба, но и то, что они владели квадратными метрами в центре столицы. Злоумышленники убедили пенсионерок продать свое жилье и подсылали к ним курьеров за деньгами.

До этого пенсионерка с Рублевки лишилась восьми млн рублей, так как не придала значения прошлогодним уведомлениям о переводе с ее счета денег. Она обнаружила пропажу к осени 2023 года и только тогда написала заявление в полицию.