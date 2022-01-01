В Москве с 1 января повысились тарифы на жилищные услуги В Москве с 1 января повышаются тарифы на ряд жилищных услуг

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Москве с 1 января 2023 года увеличиваются тарифы на жилищные услуги. В частности, речь идет о повышении стоимости капитального ремонта на 15% и плате за содержание жилплощади на 11%. Об этом сообщает РИА Недвижимость. Новый размер взноса установлен соответствующими постановлениями властей столицы.

Отныне минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Москве составит 24,09 рубля за квадратный метр в месяц вместо 20,99 рубля, которые взимались ранее. Содержание жилых помещений станет дороже на 11%. В результате тем, кто проживает на втором и последующих этажах в домах с лифтом и мусоропроводом придется платить за квадратный метр жилой площади 31,62 рубля вместо 28,48 рубля.

Что касается социального найма, то здесь граждане, не являющиеся льготниками, будут платить на 20% больше. Новая ставка для зон внутри ТТК составит 38,5 рубля, за пределами ТТК — 35 рублей за квадратный метр общей площади жилья в месяц. Для льготных категорий населения прирост тарифов окажется более чем двукратным. Так, жителям домов с лифтом придется платить 20 рублей за «квадрат» ежемесячно вместо 9,46 рубля, если здание находится за пределами ТТК.

Ранее руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова выразила мнение, что тарифы на ЖКУ следует повышать, учитывая платежеспособность граждан. Соответствующее предложение было направлено в ведомство. Она добавила, что в зависимости от ситуации, власти региона могут решить не повышать тарифы. По ее словам, нехватку средств можно компенсировать из федерального бюджета.

В свою очередь член Общественного совета федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Павел Склянчук сообщил, что с массовым внедрением умных счетчиков в коммунальных платежах россиян может появиться новая графа, в которую войдет плата за все электроприборы, которыми они пользуются. В данной графе будет содержаться информация о плате за шлагбаумы, интернет, домофоны, счетчики и энергосервис.