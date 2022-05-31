В Москве повысили МРОТ на 10%

Мэр Москвы Сергей Собянин / Фото Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/АГН «Москва»

В Москве минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 июня повысится на 10% и составит 23 508 рублей в месяц. Постановление об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба правительства столицы.

С 1 июня 2022 года минимальная заработная плата в Москве составит 23 508 рублей в месяц, что на 10% выше минимальной зарплаты, действовавшей с 1 января сего года — 21 371 рубль, — говорится в сообщении.

Наряду с этим на 10% повышен и размер прожиточного минимума. Он составит с 1 июня 20 585 рублей на душу населения. В пресс-службе пояснили, что решения о повышении МРОТ и прожиточного минимума входят в пакет мер по поддержке граждан в условиях санкций.

известно, что постановление об индексации с 1 июня минимальной зарплаты, прожиточного минимума и пенсий на 10% подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно затронет более 50 млн россиян. На их поддержку власти выделят свыше 500 млрд рублей.