В Москве потушили пожар в усадьбе Лопухиных

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Перекрытия загорелись в здании усадьбы Лопухиных

Спасатели потушили пожар в усадьбе Лопухиных в центре Москвы, сообщает пресс-служба городского управления МЧС. Движение авто по Малому Знаменскому переулку было восстановлено. По данным ведомства, в результате происшествия пострадал один человек, сейчас он находится в больнице.

Малый Знаменский пер., д. 3/5, стр. 4 в 2-х этажном здании старой постройки происходило возгорание межэтажного перекрытия между 2 этажом и чердаком на площади около 50 кв. м. <...> В 10:16 пожар ликвидирован. Пострадал один человек, передан медикам для проверки состояния, — говорится в сообщении МЧС.

«Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщает, что причиной пожара могла стать неисправность электропроводки в здании. Собеседник агентства отметил, что в момент пожара здание было закрыто на реконструкцию.

Особняк усадьбы Лопухиных был закрыт на реконструкцию. Ему предстояло стать частью «музейного квартала». Однако в момент пожара работы в здании не производились. По предварительным данным, пожар мог быть спровоцирован коротким замыканием в электропроводке, — рассказал источник.

Пожар в усадьбе Лопухиных на Малом Знаменском переулке в Москве произошел утром 10 декабря. По данным МЧС, под огонь попала перегородка между вторым этажом и чердаком. Площадь пожара составила 50 кв. м., площадь обрушения здания — 40 кв. м. По данным «МК: срочные новости», в ходе тушения огня пострадал прапорщик из пожарной части № 33, его госпитализировали с переломами двух ребер и ушибом колена. Хамовническая межрайонная прокуратура Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара в усадьбе.