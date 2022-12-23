В Москве после заболевания ОРВИ умер годовалый ребенок

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В Москве через три дня после заболевания ОРВИ умер годовалый ребенок, сообщает Telegram-канал SHOT. Точная причина смерти устанавливается.

Издание сообщает, что ребенка, у которого отсутствовало дыхание и были холодными руки, обнаружила его мать утром. За несколько часов до этого женщина кормила ребенка, после чего он уснул.

Ранее портал GOROD48 сообщил, что в Липецкой области скончались двое детей с признаками ОРВИ. 18 декабря в селе Верхняя Колыбелка Хлевенского района умер восьмилетний мальчик. В тот же день в административном центре региона скончался двухлетний ребенок.

Первый погибший, по информации СМИ, шесть дней не посещал школу из-за повышенной температуры, его родители не обращалась к врачам, 18 декабря мать вернулась с ночной смены и обнаружила ребенка мертвым. Во втором случае, сообщает GOROD48, у двухлетнего ребенка 17 декабря резко поднялась температура, на следующий день утром его состояние ухудшилось. Прибывшая бригада после реанимационных мероприятий констатировала смерть мальчика.