В Москве после ареста Стрелкова активизировались пранкеры «Осторожно, Москва»: пранкеры после ареста Стрелкова массово сообщают о подготовке атак в столице

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Игорь Стрелков

В Москве после ареста экс-главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова активизировались телефонные пранкеры, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Они угрожают терактами и требуют освободить общественного деятеля. Правоохранители ищут звонящих.

В день задержания Стрелкова и поcле отправки его в СИЗО неизвестный позвонил в аэропорт Шереметьево: пранкeр представился военным из ДНР и членом ЧВК «Вагнер». Он пообeщал, что все выходные по взлетающим и приземляющимся самолетам будут бить дронами-камикадзе, eсли со Стрелкова не снимут обвинения и не отпустят.

На следующий день в люблинский отдел позвонил мужчина, представился бойцом ЧВК «Вагнер» и сообщил, что находится в «коттедже Януковича» в поселке Шервуд, где захватили здание. Неизвестный заявил, что держит в заложниках людей.

Вооруженный мужчина в бронежилете захватил коттедж в Шервуде 22 июля. Прибывший на вызов спецназ вынужден был штурмовать здание. Злоумышленник взял в заложники сотрудников частного охранного предприятия и полицейского, им удалось освободиться самостоятельно. Преступника убили при штурме.

Мещанский суд Москвы вынес решение об аресте Стрелкова 21 июля. Его обвиняют в публичных призывах к экстремизму.