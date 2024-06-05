В Москве полуголый мужчина бросился под машину, прыгнул в реку и уплыл

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В столице мужчина в одних шортах кинулся под машину, после чего прыгнул в Москву-реку и уплыл, передает Telegram-канал Baza. По его данным, из водоема местный житель вышел полностью голый.

Водитель автомобиля рассказал правоохранителям, что на светофоре на Народной улице сразу после того, как он тронулся, к нему на капот запрыгнул неизвестный. Выкрикнув что-то неразборчивое, молодой человек направился в сторону реки и прыгнул в воду. Парень переплыл реку и вышел из воды уже без шорт. По словам очевидца, незнакомец, предположительно, находился в состоянии измененного сознания.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина в леопардовых стрингах попытался искупаться в Мойке. На опубликованной записи видно, как житель Северной столицы стоит по колено в воде и не решается окунуться.

До этого школьники на Новой улице в Мурино искупались в канаве, их «пляжная вечеринка» попала на видео. На размещенных в Сети кадрах видно, как дети из Ленинградской области по колено зашли в канаву и плескались в грязной воде. Одежда у школьников была на месте.

Собравшаяся вокруг толпа морально поддерживала юных моржей и восхищалась ими. Пользователи соцсетей также выразили надежду, что забава прошла без последствий в виде переохлаждения и травм.