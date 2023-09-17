В Москве полиция получила сообщение о растяжке с гранатой Mash: в Москве полиция получила сообщение о растяжке с гранатой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Юрловском проезде в Москве был замечен предмет, похожий на гранату Ф-1, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, полиция уже прибыла на место, территорию вокруг предполагаемого взрывного устройства оцепили.

Как уточняет Mash, ссылаясь на комментарии очевидцев, граната установлена на растяжке из проволоки. Другие детали пока неизвестны. По данным Telegram-канала Baza, растяжки, о которой сообщали СМИ, не было, предохранитель отошел от гранаты и держится на проволоке.

Ранее также сообщалось, что на Фрунзенской набережной в Москве обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство с маркировкой США. Он лежал на газоне у офиса «Аэрофлота». По своей конструкции предмет напоминал противопехотную мину, в связи с чем на место вызвали оперативные службы. Позднее выяснилось, что устройство является элементом системы полива газона.

Кроме того, из-за угрозы минирования несколько раз проводили эвакуацию в парке «Зарядье». Автор сообщения просил перевести 600 тысяч рублей на счет его матери. До этого злоумышленники угрожали устроить в парке взрыв, если им не выплатят 666 млн рублей. Проверка наличие взрывных устройств не подтвердила.

В июле в экстренные службы Москвы поступило сообщение о минировании зданий Госдумы, Минфина и Останкинской башни. В телебашне была проведена эвакуация. Госдума при этом продолжила работу в прежнем режиме.