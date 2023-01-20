В Москве полицейский ранил подозреваемого в краже при задержании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве подозреваемый в краже мужчина получил огнестрельное ранение при задержании, попытавшись отнять оружие у полицейского, сообщает Telegram-канал Baza. Злоумышленника госпитализировали, в отношении него и его сообщника возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел на 8-й улице Текстильщиков при проведении сотрудниками полиции операции по задержанию двоих граждан, подозреваемых в попытке украсть товары из пункта выдачи Wildberries 250 тысяч рублей. Один из них попытался сбежать и остановился только после предупредительного выстрела в воздух.

Мужчина встал на колени и поднял руки над головой, но когда полицейские приблизились, напал сотрудникам полиции руки над головой, однако, когда полицейские приблизились, напал на одного из них, пытаясь отнять оружие. В ходе борьбы сотрудник МВД выстрелил и ранил нападавшего в плечо.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы 54-летний мужчина выстрелил в патрульный автомобиль и ранил одного полицейского. При задержании злоумышленник также получил ранение, поскольку сотрудникам МВД пришлось применить оружие.