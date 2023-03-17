В Москве полицейские задержали вооруженного рецидивиста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции обезвредили и задержали вооруженного рецидивиста на юго-востоке Москвы, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. В результате действий полицейских никто не пострадал.

На юго-востоке Москвы полицейские обезвредили и задержали вооруженного рецидивиста, пострадавших нет, — сообщила она.

В Новошахтинске ранее мужчина открыл огонь из пулемета по сотрудникам правоохранительных органов. Один из полицейских получил огнестрельное ранение. Нападавшего разыскивали около суток: город был перекрыт, движение транспорта остановлено. 7 декабря прошлого года злоумышленника задержали на заброшенном складе в Ростовской области.

Позже стало известно, что дезертиром, открывшим огонь по полицейским в Новошахтинске, мог быть боец ЧВК «Вагнер» Павел Николин. Telegram-канал ВЧК ОГПУ сообщил, что дезертир оказался налетчиком-рецидивистом. По информации канала, мужчина несколько раз был судим за кражи и разбой.