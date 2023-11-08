В Москве полицейские увезли в отделение малышей из детского сада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве полицейские ворвались в частный детский сад и забрали девять маленьких детей в отделение, сообщил Telegram-канал Baza. Теперь туда спешат их родители.

Инцидент произошел в садике сети Smile Fish. По словам директора заведения Ивана Сорокина, в среду к нему на работу пришли с проверкой несколько полицейских. Правоохранителей интересовали лицензии и договоры с родителями. Копии всех документов были на месте, однако полицейским были нужны именно оригиналы, а они находились в другом месте.

Дожидаться пока оригиналы привезут оперативники не стали. Детей посадили в полицейские УАЗы и увезли в отделение № 100. По словам родителей, сейчас они едут вместе с юристами вызволять своих детей. Директор сети садиков уверен, что жалобу отправили конкуренты по бизнесу. Ранее садик несколько раз проверял участковый — и никаких проблем не возникало. В МВД заявили, что детский сад работал без соответствующей документации.

Собранные материалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, направлены для дальнейшей юридической оценки в следственные органы, — заявили в ведомстве.

Ранее в Орле трехлетний ребенок сбежал из детского сада и попал под грузовик. Мальчика госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Воспитанники детского сада находились на прогулке. Мальчик пролез через забор, никто из взрослых этого не заметил. Ребенок перепугался и стал бежать по дороге, пока его не сбил грузовик. Водитель машины не заметил бежавшего ребенка.