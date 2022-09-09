В Москве полицейские спасли двухлетнего мальчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На севере Москвы в доме на улице Дубнинская полицейские спасли двухлетнего мальчика, который плакал у открытого окна, сообщает Москва 24 в Telegram-канале. Один из них поднялся на этаж, где был ребенок, с помощью оконной решетки и газовой трубы, и вернул мальчика в квартиру. Предположительно, ребенок не пострадал.

Отмечается, что родители оставили ребенка без присмотра, — мать мальчика была на работе, а отец уснул пьяным в квартире. В отношении пары составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что Читинским полицейским удалось проникнуть в квартиру к забаррикадировавшемуся Алексею Докину, который угрожал расправой над своим трёхлетним ребёнком. Отмечается, что ребёнок был спасен и перемещен в безопасное место.