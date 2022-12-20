В Москве полицейские пришли с обыском к активистам и увезли их в военкомат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве полицейские пришли с обыском в квартиру, где находились активисты Айза Максутова, Дмитрий Корбашов, Феликс Кадохов, Лолита Ткаченко, братья Максим и Филипп Георгиевы, а также один мужчина, решивший остаться анонимным, сообщает «ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). По информации издания, нескольких задержанных мужчин увезли в военкомат.

При этом, как сообщает СМИ, братьев Георгиевых доставили на допрос. Позже «ОВД-Инфо» сообщило, что Кадохова, Корбашова и их товарища увезли из военкомата в ОВД по району Раменки.

Ранее юрист Павел Чиков рассказал, что в 2022 году суды в Москве приняли рекордное количество исков против военкоматов. По его словам, в течение двух лет число заявлений жителей столицы против комиссариатов выросло в 3,6 раза — с 416 до 1495. Причем рост начался еще до начала специальной военной операции на Украине и мобилизации, подчеркнул эксперт.

Он также сообщал о росте числа обращений от призывников и их родственников из-за того, что молодых людей активно разыскивает полиция. По словам правозащитника, мужчин забирают сотрудники правоохранительных органов, доставляют в военкомат, после чего их «одним днем забирают в войска».