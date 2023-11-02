В Москве показали макет термоядерной «Царь-бомбы» На предоткрытии выставки «Россия» на ВДНХ представили макет «Царь-бомбы»

В рамках предоткрытия выставки «Россия» на ВДНХ в Москве представили макет термоядерной «Царь-бомбы», пишет URA.RU. Она считается самым мощным взрывным устройством за всю историю человечества.

«Царь-бомбу» разработала группа советских физиков-ядерщиков под руководством академика Игоря Курчатова. Первые испытания бомбы прошли в 1961 году на Новой Земле. Ученые зафиксировали, что вспышка продлилась примерно 70 секунд, а ядерный гриб поднялся на высоту в 67 километров. Диаметр раскаленного купола достиг 20 километров.

Тогда созданное советскими специалистами оружие поразило весь мир. Спустя два года после испытаний «Царь-бомбы» в Москве представители СССР, США и Великобритании подписали соглашение, которое запрещает ядерные испытания на земле, под водой и в космосе.

Международная выставка-форум «Россия» откроется для участников и зрителей 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. За это время свои достижения продемонстрируют все отраслевые министерства и ведомства, крупные корпорации, общественные организации страны. Также в мероприятии поучаствуют зарубежные гости. Для проведения выставки задействуют 67 объектов ВДНХ общей площадью 265 тысяч квадратных метров.