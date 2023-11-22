В Москве поймали торговцев нелегальными лекарствами В Москве пресекли сбыт нелегальных препаратов для косметологии на 100 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержали четырех человек, которые торговали незарегистрированными лекарственными препаратами, сообщила пресс-служба столичного Следственного управления СК России. По данным ведомства, во время обысков силовики изъяли медикаментов на более чем 100 млн рублей. По факту сбыта нелегальных медицинских изделий возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, не позднее июля 2023 года группа лиц вступила в сговор и объединилась в состав организованной преступной группы в целях ввоза и сбыта на территории Российской Федерации недоброкачественных лекарственных средств, используемых преимущественно в косметологии, — говорится в сообщении.

Как установили следователи, злоумышленники продавали нелегальную продукцию в интернете, стоимость препарата варьировалась от 2,5 до 25 тысяч рублей. Троих задержанных отправили под стражу. Еще одной соучастнице суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Ставрополе задержали троих подозреваемых в распространении на территории Астрахани метадона, которым отравились 20 человек. Двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Ведется расследование.