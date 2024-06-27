В Москве похоронили великую советскую теннисистку В Москве прошли похороны теннисистки и комментатора Анны Дмитриевой

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Москве состоялись похороны спортивного комментатора и советской теннисистки Анны Дмитриевой. Ее погребение прошло на Новодевичьем кладбище, передает «Матч ТВ».

Проститься с Дмитриевой пришли глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, комментаторы Александр Метревели, Александр Елагин, Георгий Черданцев, мать теннисиста Марата Сафина — Рауза Исланова, а также теннисистки Елена Веснина и Анастасия Мыскина.

О смерти Дмитриевой стало известно 24 июня. Она скончалась в возрасте 83 лет. Дмитриева была 18-кратной чемпионкой СССР по теннису в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах. В 2004-м была включена в Зал российской теннисной славы.

Телеведущий Дмитрий Губерниев назвал Дмитриеву мамой всех спортивных комментаторов и иконой стиля российского телевидения. По его словам, она создала фантастическую редакцию «НТВ-Плюс» вместе с Алексеем Бурковым. Журналист подчеркнул, что комплименты и замечания журналистки стоили дорогого. Он добавил, что все советские люди были в нее влюблены.

В свою очередь олимпийский чемпион по теннису и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал, что очень уважал и сильно любил Дмитриеву. Спортсмен отметил, что ее смерть — это большая потеря.