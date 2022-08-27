В Москве погиб строитель при крушении башенного крана

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Москве погиб строитель при крушении стрелы башенного крана на стройплощадке, сообщили NEWS.ru в столичном главке МЧС. По данным ведомства, мужчина упал в котлован, где находились штыри. Двое других работников застряли на верху. Инцидент произошел в Северо-восточном административном округе (СВАО) на улице Руставели. Спасатели эвакуируют других рабочих с крана.

По прибытию ПСП (пожарно-спасательная бригада. — NEWS.ru) было установлено, что на строительной площадке жилого дома при установке башенного крана произошло разрушение стрелы. По предварительной информации погиб один человек. Проводятся необходимые аврийно-спасательные работы по эвакуации других рабочих с крана, — сообщили в главке МЧС Москвы.

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